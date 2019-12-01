Fiscalía de Jalisco logra 20 vinculaciones a proceso por delitos contra menores en marzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 17:30:57

Guadalajara, Jalisco, 21 de marzo de 2026.- La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que, a través de investigaciones especializadas en la procuración de justicia para infancias y adolescencias, se logró la apertura de 20 procesos penales durante la primera quincena de marzo.

De acuerdo con la dependencia, estas vinculaciones a proceso fueron obtenidas entre el 1 y el 15 de marzo por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Un análisis sociológico y delictivo realizado por la institución reveló que, en la totalidad de los casos, los presuntos agresores pertenecían al núcleo familiar cercano o al entorno social inmediato de las víctimas, lo que, señaló, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y la vigilancia en espacios considerados seguros para menores de edad.

Las acciones se concentraron en municipios como Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan, donde se desplegaron células de investigación especializadas.

La Fiscalía detalló que los delitos investigados incluyen abuso sexual infantil, maltrato infantil, abandono de familiares, abandono de personas y hostigamiento sexual, conductas que afectan la integridad física y emocional de las víctimas.

Tras la integración de las carpetas de investigación, el Ministerio Público presentó pruebas ante los tribunales que permitieron acreditar la probable responsabilidad de los imputados. En coordinación con la Policía de Investigación, se logró la detención de 11 personas mediante órdenes de aprehensión, mientras que otras nueve comparecieron por citación judicial.

Posteriormente, los jueces de control dictaron autos de vinculación a proceso y establecieron diversas medidas cautelares: cinco imputados recibieron prisión preventiva oficiosa, dos prisión preventiva justificada, siete enfrentarán el proceso bajo medidas distintas a la prisión y seis obtuvieron la suspensión condicional del proceso.