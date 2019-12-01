México reactiva el subsidio a la gasolina ante conflicto en Medio Oriente

México reactiva el subsidio a la gasolina ante conflicto en Medio Oriente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 07:51:34
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Ciudad de México, a 21 de marzo 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció la reactivación del subsidio al impuesto a las gasolinas Magna, Premium y diésel para la semana del 21 al 27 de marzo, luego de varios meses sin otorgar el estímulo.

Según un comunicado oficial, la decisión se tomó en medio del encarecimiento del petróleo por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el apoyo aplicará a los tres combustibles, en un contexto de recientes incrementos en los precios internacionales del petróleo.

Se detalló que para la semana del 21 al 27 de marzo, el estímulo fiscal será de 24.08 % para la gasolina Magna, equivalente a alrededor de 1.61 pesos por litro; de 7.47 % para la Premium, unos 0.42 pesos; y de 61.8 % para el diésel, cerca de 4.5 pesos por litro.

En la previa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su Gobierno cuenta con mecanismos fiscales para amortiguar posibles alzas en los combustibles ante el encarecimiento del petróleo derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha generado preocupación por el suministro energético global.

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