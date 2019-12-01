Pemex y la Secretaría de Marina controlan derrame de hidrocarburo en Paraíso, Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 16:20:19

Paraíso, Tabasco, 21 de marzo de 2026.- Un derrame de hidrocarburo en el Río Seco, a la altura de la ranchería Limón, es atendido por personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) en coordinación con la Secretaría de Marina, quienes implementaron un operativo para contener y recuperar el material.

Según los reportes oficiales, el incidente se encuentra bajo control y no representa riesgo para la población cercana.

Como parte de las acciones, se colocaron barreras de contención que han permitido confinar el hidrocarburo y evitar su dispersión hacia la Laguna de Mecoacán.

Además, se realizan trabajos de limpieza mediante barridos con cordones oleofílicos para recolectar el material contaminante.

Las autoridades indicaron que las labores de saneamiento y monitoreo continuarán de manera permanente hasta la total limpieza de la zona afectada.