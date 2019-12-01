Ataque armado deja un hombre sin vida en Zamora, Michoacán

Ataque armado deja un hombre sin vida en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 17:37:07
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Zamora, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Adolfo López Mateos de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Fernando Méndez y Melecio de Jesús García de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Ejército Mexicano, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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