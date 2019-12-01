En Lázaro Cárdenas, Michoacán, detienen a un sujeto con camioneta robada en EU

En Lázaro Cárdenas, Michoacán, detienen a un sujeto con camioneta robada en EU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 16:50:35
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 3 de noviembre de 2026.- Un sujeto fue detenido en posesión de una camioneta Toyota que contaba con reporte de robo en Dallas, Texas, sobre la carretera Lázaro Cárdenas–La Mira. 

Al respecto se informó que elementos del agrupamiento Guardianes del Camino llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en el referido camino.

En un momento determinado a la altura del kilómetro 112+200, los oficiales marcaron el alto al conductor debido a que la unidad tenía los vidrios polarizados.

Durante la revisión de los antecedentes del vehículo, los agentes confirmaron que contaba con un reporte de robo en Estados Unidos, por lo que procedieron a su aseguramiento.

La camioneta y el conductor fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades.

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