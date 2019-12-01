Investigan homicidio del subdirector de la Policía Municipal de Indaparapeo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 19:54:02
Morelia, Michoacán, 21 de octubre del 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dieron inició a la Carpeta de Investigación con relación al homicidio de Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de la Policía Municipal de Indaparapeo, ocurrido la mañana de este martes.

Sobre el particular se informó que con base en los primeros datos recabados, la víctima fue agredida con disparos de arma de fuego cuando se dirigía a su domicilio, tras su cambio de turno. El hecho se registró sobre la carretera Morelia–Maravatío, a la altura del municipio de Indaparapeo, cuando el servidor público viajaba a bordo de un automóvil Nissan Sentra, color rojo.

A consecuencia del ataque, el conductor perdió el control del vehículo, que posteriormente volcó. El mando policial falleció en el lugar a causa de los disparos recibidos.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) llevó a cabo las actuaciones correspondientes para la localización, fijación y embalaje de indicios, mismos que serán analizados en los laboratorios forenses. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

