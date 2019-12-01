Investigan homicidio de un adolescente en Álvaro Obregón, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 19:33:38

Álvaro Obregón, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un adolescente de 13 años de edad fue asesinado a balazos en calles de la comunidad de Tzintzimeo, en esta municipalidad.

Al respecto, se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que, sobre la calle Miguel Hidalgo de la referida localidad, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes, tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido, se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un joven, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.