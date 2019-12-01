Investigan homicidio de un adolescente en Álvaro Obregón, Michoacán

Investigan homicidio de un adolescente en Álvaro Obregón, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 19:33:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Álvaro Obregón, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un adolescente de 13 años de edad fue asesinado a balazos en calles de la comunidad de Tzintzimeo, en esta municipalidad.

Al respecto, se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que, sobre la calle Miguel Hidalgo de la referida localidad, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes, tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido, se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un joven, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Más información de la categoria
Incendio en bodega de refacciones obliga a evacuar seis viviendas en comunidad Los Mancera en Celaya, Guanajuato
Suman 31 motociclistas fallecidos en accidentes viales en Morelia, Michoacán, durante 2026
Aseguran motocicleta con reporte de robo tras cateo en Buenavista, Michoacán
Investigan homicidio de un adolescente en Álvaro Obregón, Michoacán
Más información de la categoria
Gobierno de México busca eliminar pagos en efectivo en gasolineras y aumentar cobros digitales en casetas
Prevén lluvias en 31 estados y temperaturas de hasta -5 grados en México
Popocatépetl registra 111 exhalaciones y continúa en Alerta Volcánica Amarillo Fase 2
ASF investiga contratos electorales con informantes que buscan reducción de sanciones