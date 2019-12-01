Revientan casas de seguridad ligadas al “Bolillo”, líder criminal de Los Reyes, Michoacán: Aseguran armas, estupefaciente y 14 chalecos tácticos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 12:01:35

*La Fiscalía de Michoacán informó que las intervenciones forman parte de las investigaciones sobre una presunta red de extorsión y narcomenudeo vinculada a “El Bolillo”.

Los Reyes, Mich., a 9 de noviembre de 2026.— Tres inmuebles fueron asegurados durante cateos simultáneos en el fraccionamiento Monte Verde y la colonia Villa Oriente, en el municipio de Los Reyes. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), en los sitios se localizaron armas, municiones, sustancias narcóticas y equipo táctico.

La dependencia señaló que los domicilios eran investigados como presuntos espacios de operación de un grupo vinculado a Fausto Alejandro “N”, alias “El Bolillo”. Las diligencias se derivaron de indagatorias sobre extorsión y venta de droga en la región.

Entre los objetos asegurados se encuentran un arma larga calibre .308, 20 cargadores, 227 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y 14 chalecos tácticos. También fueron localizados un dron y un vehículo Can-Am.

En cuanto a las sustancias, la Fiscalía reportó aproximadamente 1.7 kilogramos de marihuana, 45 dosis de metanfetamina y marihuana, así como 15 vapeadores con THC y una máquina para llenar cartuchos.

El inventario incluyó contadoras de billetes, básculas grameras, siete teléfonos celulares, nueve tarjetas SIM y dos aves. La información proporcionada por la institución no precisa la especie de los ejemplares ni reporta personas detenidas.

En el operativo participaron elementos de la FGE, en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los tres inmuebles y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para la realización de peritajes y la continuación de las investigaciones, con las que se busca determinar su relación con las actividades del grupo señalado.