Ciclista pierde la vida tras accidentarse en Zamora, Michoacán 

Ciclista pierde la vida tras accidentarse en Zamora, Michoacán 
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Ciclista pierde la vida tras accidentarse en Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 13:40:33
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Zamora, Michoacán, a 9 de noviembre 2026.- Un joven que se trasladaba a bordo de una motocicleta perdió la vida de forma inmediata al sufrir un accidente.

Respecto al hecho se conoció que aproximadamente a las  02:00 horas de la madrugada de este lunes en el 911 reportaron un derrape de motocicleta en el Camino a Linda Vista frente al Cuartel de la Guardia Nacional.

Elementos de Tránsito Municipal y paramédicos de Rescate se movilizaron al lugar, estos últimos confirmaron la muerte del joven, por lo que los oficiales acordonaron el lugar.

El ahora occiso respondía al nombre de Luis Adrian G., R., de 28 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Salinas de Gortari, mismo que conducía una motoneta Vento Ovni, color negro sin placa de circulación.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las correspondientes actuaciones para realizar el levantamiento y traslado del cadáver al Semefo para los estudios de ley, mientras la unidad fue enviada al corralón oficial.

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