Hallan cuerpo sin vida en un río de Zitácuaro, Michoacán; investigan causas de muerte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 17:33:03

Zitácuaro, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- El cuerpo sin vida de una persona que murió bajo condiciones aún sin precisar fue localizado en un río de la localidad de San Pancho, en esta municipalidad.

Al respecto, se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cadáver en el referido lugar.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Semefo en donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de muerte.