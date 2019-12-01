Sindicatos bloquean vialidades en Morelia en apoyo a trabajadores cesados

Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre del 2026.- Integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Sociales del Estado de Michoacán (USOSEM) bloquearon este lunes las instalaciones de la Oficina de Educación Media Superior y Superior del estado, en Morelia, para exigir la reinstalación de trabajadores cesados del Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y del Tecnológico de Tacámbaro.

Al no obtener una respuesta favorable de las autoridades, los manifestantes extendieron la movilización varias cuadras y cerraron la circulación en el cruce de las avenidas Ventura Puente y Lázaro Cárdenas. El cierre provocó complicaciones viales, mientras automovilistas enfrentaron la falta de presencia de corporaciones policiales estatales y municipales que alertaran sobre el bloqueo.

Jesús Alfaro Jiménez, representante de una de las fracciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), afirmó que la organización lleva meses en negociaciones para lograr la reincorporación de los empleados. Señaló que, pese a los compromisos planteados en reuniones anteriores, los ceses no se han revertido y se han reportado nuevos casos.

“Ya se dio un margen de poder solucionar y no se dio; no nos queda otra manera más que salir a la calle y hacer el manifiesto”, sostuvo.

Alfaro aseguró que, de acuerdo con los trabajadores, algunos ceses estarían relacionados con su afiliación sindical. “No tiene por qué condicionar la pertenencia a un sindicato y mucho menos de un modo tan radical, con un cese del trabajo. Eso está contra la ley”, expresó.

Por su parte, Juan Manuel Ayala, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Nacional de Docentes y Trabajadores del CONALEP en Michoacán, afirmó que la dirección actual no ha respetado una minuta firmada con la administración anterior, en la que dijo se acordó reinstalar a dos trabajadores.

“Al entrar la nueva directora general, da la casualidad de que no respeta esa minuta y no reinstala a los dos compañeros”, declaró.

Ayala también denunció presuntas represalias laborales contra integrantes de su sindicato, entre ellas la reducción de horas de trabajo y la eliminación de prestaciones. Como ejemplo, indicó que a algunos docentes les disminuyeron su carga horaria y que dejaron de recibir apoyos económicos y vales de despensa,

“Nos están hostigando laboralmente en cualquiera de los planteles que tenemos en el estado de Michoacán”, afirmó.

Durante la movilización, el dirigente señaló que un funcionario acudió a dialogar con los inconformes, pero que no se alcanzó un acuerdo para resolver las demandas. Entre las principales exigencias de los trabajadores están la reinstalación de las personas cesadas y la restitución de las prestaciones que, aseguran, les fueron retiradas.