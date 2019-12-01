ASF investiga contratos electorales con informantes que buscan reducción de sanciones

ASF investiga contratos electorales con informantes que buscan reducción de sanciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 14:50:06
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Ciudad de México, a 9 de noviembre 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que, por primera vez, lleva a cabo una investigación con la colaboración directa de informantes que buscan obtener una reducción de sanciones.

Cabe mencionar que las indagatorias involucran  a grupos empresariales relacionados con organismos electorales.

Según el organismo autónomo, las personas colaboradoras solicitaron acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, instrumentado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Dicho mecanismo indica que sus aportaciones permiten conocer cómo habrían operado irregularidades en contrataciones públicas durante varios años.

Dentro de esos elementos hay testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios y mensajes de WhatsApp, aparte de nombres y alias de personas presuntamente involucradas. La información comprende a empresas, beneficiarios finales y personas servidoras públicas.

Por su parte, la ASF aseguró que las investigaciones han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.

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