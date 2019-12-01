Prevén lluvias en 31 estados y temperaturas de hasta -5 grados en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 16:50:30

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias en 31 estados del país para este lunes 9 de noviembre, además de bajas temperaturas en algunas regiones debido a la presencia del frente frío número 4.

De acuerdo con el reporte, Tamaulipas tendrá las lluvias más intensas, con posibilidad de precipitaciones muy fuertes. También se esperan lluvias fuertes en Nuevo León, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En otras entidades como Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Querétaro y el Estado de México se pronostican chubascos. Mientras que en Ciudad de México, Colima, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes y Tlaxcala podrían presentarse lluvias aisladas.

Además de las precipitaciones, el frente frío mantendrá un ambiente frío en algunas zonas del norte del país, donde se esperan temperaturas de hasta -5 grados en las partes altas de Chihuahua y Durango.

Sin embargo, el calor también continuará en algunas regiones, pues estados como Michoacán, Jalisco, Guerrero, Colima y Nayarit podrían alcanzar temperaturas de entre 35 y 40 grados.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, además de provocar encharcamientos e inundaciones en algunas zonas.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada sobre los cambios en el clima y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.