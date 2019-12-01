Maternidad con dignidad en la SSP, inauguran sala de lactancia en el C5 Michoacán

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, en compañía de Alejandra Anguiano González, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, inauguró una sala de lactancia en las instalaciones del C5 Michoacán, como parte de las acciones para fortalecer el bienestar, la dignificación y el respeto a los derechos de las mujeres que integran la dependencia.

“Hoy damos un paso concreto para mejorar las condiciones laborales de nuestras compañeras. La inauguración de esta sala de lactancia es resultado del trabajo conjunto para acompañar a las mujeres en una de las etapas más importantes de su vida, la maternidad”, destacó el secretario.

Asimismo, enfatizó en que este espacio representa un avance en la construcción de entornos laborales dignos, incluyentes y con perspectiva de género, al garantizar que las madres trabajadoras cuenten con un lugar adecuado, privado y seguro para alimentar a sus bebés, sin que represente una limitante para el desempeño de sus funciones.

Durante el evento, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) destacó la importancia de impulsar condiciones que favorezcan el bienestar integral de las mujeres policías y contribuyan al ejercicio pleno de sus derechos. “Esta iniciativa forma parte de una política pública impulsada por Seimujer en el marco del Sistema Estatal de Cuidados, con esta inauguración se suman 23 salas de lactancia en todo el estado”, explicó.

Con la puesta en marcha de este espacio, la SSP suma dos salas de lactancia: una en el C5 Michoacán y otra en el Cuartel Valladolid. Ambas están diseñadas para que el personal operativo y administrativo pueda mantener a sus hijas e hijos en un entorno seguro y cercano a sus centros de trabajo. Cabe destacar que estos espacios son atendidos por personal especializado de la Dirección de Atención Física y Psicológica (DAFP) de la SSP.