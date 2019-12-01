Investigan el hallazgo de un hombre sin vida en Parácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 20:04:18

Parácuaro, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de esta localidad.

Al respecto, se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Lázaro Cárdenas Poniente habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar confirmaron el deceso, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), que dio fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego; los restos fueron trasladados al Semefo para los efectos de ley.