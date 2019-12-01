Firman convenio FGE y Sistema Penitenciario para atención especializada de adolescentes en Michoacán

Firman convenio FGE y Sistema Penitenciario para atención especializada de adolescentes en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 20:09:17
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Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la supervisión, seguimiento y cumplimiento de los tratamientos especializados dirigidos a adolescentes en conflicto con la ley, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado suscribieron un Convenio de Colaboración.

Fueron el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del Despacho, Israel Vega Rodríguez, así como Elías Sánchez García, coordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán, quienes signaron el referido convenio.

Durante el encuentro, Vega Rodríguez destacó la importancia de la coordinación entre instituciones para garantizar la legalidad en los procesos de adolescentes en conflicto con la ley.

Resaltó que la FGE realizará las canalizaciones correspondientes, proporcionará la información necesaria para la atención de cada caso y dará puntual seguimiento a las notificaciones de posibles incumplimientos, a fin de promover las acciones legales que correspondan ante las autoridades judiciales.

Por su parte, la Coordinación del Sistema Penitenciario fortalecerá sus programas de tratamiento, emitirá informes periódicos sobre su cumplimiento y promoverá la reintegración social y familiar de las y los adolescentes mediante su vinculación con servicios de salud, educación, capacitación y asistencia jurídica.

El convenio comprende la atención de quienes se encuentren sujetos a medidas cautelares, de supervisión o internamiento preventivo, así como a medidas de sanción, a través de planes individualizados y la intervención de equipos multidisciplinarios.

Ambas instituciones acordaron priorizar en todo momento el interés superior de la niñez y la adolescencia, así como garantizar el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales.

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