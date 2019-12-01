Director de Policía confirma ataque armado; sin lesionados ni detenidos tras persecución en Celaya, Guanajuato

Celaya, Guanajuato, a 7 de noviembre de 2025.- El director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, confirmó que la persecución y balacera registrada la noche del jueves en la zona norponiente de la ciudad fue consecuencia de un ataque armado contra elementos de la corporación. El saldo fue sin personas lesionadas ni detenidos, aunque sí se reportaron daños materiales menores derivados de un percance vial durante el operativo.

“El personal se encuentra sin novedad. La Policía Municipal repelió la agresión realizando algunas detonaciones y se dio seguimiento al vehículo implicado”, explicó el mando policial.

Cajero Reyes precisó que el automóvil de los presuntos agresores fue localizado más tarde dentro de un domicilio particular, sin embargo, no se aseguraron armas de fuego ni se hallaron indicios directos del ataque. “Se procedió a presentar la denuncia ante la Fiscalía con todas las evidencias, los videos y las cámaras con las que contamos, para que continúe la investigación correspondiente”, señaló.

Durante las maniobras de persecución, una unidad chocó con otro vehículo civil que no atendió las sirenas, aunque el incidente solo dejó daños materiales.

El funcionario destacó que los elementos municipales mantienen su compromiso y continúan trabajando con normalidad, pese al intento de agresión. “Nuestros policías son gente profesional y preparada. Saben el compromiso que tienen con la ciudadanía y cuentan con el respaldo total de la corporación y del municipio”, afirmó.

Cajero añadió que, aunque no se modificaron los protocolos operativos, se reforzaron las medidas preventivas y de alerta. “Cada hecho nos deja aprendizaje, pero la seguridad no se detiene. La Policía Municipal sigue facultada para repeler cualquier agresión conforme a la ley”, indicó.

Finalmente, el director informó que en lo que va de la administración solo se han registrado entre dos y tres ataques directos contra elementos municipales, y reiteró que existe una coordinación constante con la Guardia Nacional para atender situaciones de riesgo y garantizar la seguridad en el municipio.