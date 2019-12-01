Investiga la FGE de Michoacán percance en Carrera Panamericana; hay nueve heridos

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dieron inicio a una Carpeta de Investigación con relación a un accidente ocurrido durante la celebración de la Carrera Panamericana, registrado esta mañana en la carretera a Mil Cumbres, a la altura del municipio de Charo.

Sobre el particular se informó que con base en el reporte, un vehículo participante en dicho evento se salió de control y terminó fuera del camino, proyectándose contra unas personas que estaban a orilla de la carretera. De este percance, nueve personas resultaron lesionadas, por lo que fueron canalizadas a diversos nosocomios para su atención, donde recibieron atención médica; solo una, de 69 años de edad, fue hospitalizada.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán se constituyó al nosocomio respectivo con el fin de llevar a cabo las primeras actuaciones y continuar con los actos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos.