Investiga FGR Michoacán a policías de Tancítaro por golpes, descargas eléctricas y ahogamiento a un detenido, en la comandancia municipal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 19:34:03

Morelia, Mich., a 7 de noviembre de 2025.- Lo que debía ser una simple detención terminó en una auténtica pesadilla. La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una carpeta de investigación contra elementos de la Policía Municipal de Tancítaro, tras revelarse terribles actos de tortura cometidos presuntamente dentro de sus propias instalaciones.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados habrían sometido a una persona a descargas eléctricas, brutales golpizas y ahogamiento con agua, provocándole lesiones, contusiones, dislocaciones y quemaduras, además de severos daños a su salud física y emocional.

La intervención de la FGR surge por orden directa del Juez Sexto de Distrito en Materia Penal, quien instruyó al Ministerio Público Federal a investigar los hechos que, de confirmarse, podrían constituir delitos graves que atentan contra la vida y la integridad humana.

Mientras tanto, la Fiscalía Federal en Michoacán continúa integrando pruebas y recabando testimonios para llevar ante la justicia a los responsables de este espeluznante episodio.