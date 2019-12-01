Intento de asalto deja a una persona herida con arma blanca

Intento de asalto deja a una persona herida con arma blanca
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 10:24:45
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Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre 2026.- Cerca de las 06:00 horas de hoy, se registró la movilización de servicios de emergencias y elementos policiales, sobre la avenida Constituyentes, en donde se reportó a una persona herida con arma blanca.

Fue a la altura de Bisquets Obregón, en dirección a Celaya, en donde un sujeto, intentó quitarle las pertenencias a una persona, utilizando un arma punzocortante.

Sin embargo, al no lograr perpetrar el robo, el sujeto corrió y se adentró a la zona del Mercado Escobedo, para evitar su detención.

A la línea de emergencias 911, se reportó la agresión, por lo que rápidamente se movilizaron los paramédicos y elementos de la Policía Municipal de Querétaro, para auxiliar a la persona.

Sin embargo, al llegar, el lesionado ya se había retirado, señalando testigos que lo trasladaron a bordo de un taxi a un hospital, ya que sus heridas eran considerables.

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