Dos heridos con arma de fuego, en San José Buenavista, Santa Rosa Jáuregui 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 10:39:33

Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre 2026.- La madrugada de este jueves, dos jóvenes, resultaron heridos por arma de fuego, luego de una agresión que se registró en inmediaciones de la localidad de San José Buenavista.

Fue cerca de la 01:00 horas, cuando se emitió a la línea de emergencias 911, que dos personas se encontraban lesionadas, por arma de fuego, siendo dos jóvenes, uno de 17 años y otro de 18 años de edad.

De inmediato, al lugar, se movilizaron los servicios de emergencias, así como elementos de la Policía Municipal de Querétaro, para tomar conocimiento de la agresión.

De acuerdo a la información oficial, la agresión fue sobre la calle San Juan Felipe Carrillo Puerto, cerca de la primaria Nezahualcóyotl, zona en donde se registró el suceso, del cual los afectados señalaron que los presuntos responsables, se encontraban a bordo de un vehículo, cuando realizaron las detonaciones.

Uno de los lesionados, señaló que fue por problemas previos, ya que alcanzó a observar a uno de los presuntos responsables, al cual identificó.

Al llegar los servicios de emergencias, auxiliaron a ambas personas, y determinaron que solo uno de ellos requería traslado a un hospital, para continuar con la atención.

Policías municipales arribaron para tomar conocimiento y dar parte a la Fiscalía General del Estado, para las investigaciones correspondientes.