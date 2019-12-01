Cruz Medina muestra en aniversario del Generalísimo Morelos una nueva Guardia Civil: GOE, blindados y poder táctico para proteger a Michoacán

Morelia, Mich., a 30 de septiembre de 2026.- Después del estruendo de los motores, el avance de los vehículos blindados y el paso firme de cientos de policías sobre avenida Madero, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, puso el acento en quienes hicieron posible una de las participaciones más vistosas de la Guardia Civil en el tradicional desfile del 30 de septiembre: las mujeres y hombres que integran la corporación.

La conmemoración por el 261 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón se convirtió también en un escaparate para las nuevas capacidades de la policía estatal. Cerca de 350 integrantes de la Guardia Civil participaron en el contingente, acompañados de vehículos tácticos y blindados, mientras que uno de los agrupamientos que mayor atención despertó fue el recientemente conformado Grupo de Operaciones Especiales (GOE), integrado para responder a escenarios de mayor complejidad y riesgo.

Horas después de presenciar el desfile, Cruz Medina utilizó sus redes sociales para reconocer públicamente a sus elementos. “Hoy quiero reconocer con especial orgullo a las mujeres y hombres de la Guardia Civil que participaron en el desfile”, escribió el secretario, quien destacó su “disciplina, valor y entrega” y agradeció a quienes representaron a la corporación durante la conmemoración.

El mensaje tuvo como escenario previo una jornada particularmente significativa para la SSP. La Guardia Civil no acudió únicamente para cumplir con el protocolo ceremonial: mostró parte del proceso de fortalecimiento que durante los últimos meses ha incorporado nuevas patrullas, vehículos tácticos, blindados, equipamiento y armamento destinado a unidades especializadas, además de avanzar en la profesionalización y especialización de sus integrantes.

El GOE sale a escena

Uno de los componentes que concentró las miradas fue el Grupo de Operaciones Especiales, cuya conformación comenzó formalmente este año mediante una convocatoria dirigida a integrantes en activo de la Guardia Civil. La SSP estableció desde entonces que la nueva unidad tendría capacidad para participar en operaciones tácticas de alto impacto, reacción inmediata y escenarios urbanos, rurales y aeromóviles.

La selección de sus integrantes contempló evaluaciones médicas, físicas, toxicológicas, psicológicas, teóricas y de control de confianza. La intención institucional fue conformar un agrupamiento especializado dentro de la propia policía estatal, con elementos capaces de actuar en circunstancias de alta exigencia y brindar apoyo táctico a otras unidades de la corporación.

Este 30 de septiembre, aquella apuesta dejó los documentos administrativos y los espacios de entrenamiento para hacerse visible ante miles de personas en el corazón de Morelia. Los integrantes del GOE desfilaron con uniforme táctico y equipamiento especializado, acompañando la exhibición de capacidades que la SSP había anticipado para una de las celebraciones cívicas más importantes de la capital michoacana.

Cruz Medina muestra las nuevas capacidades de la corporación

Antes del desfile, Cruz Medina había adelantado que la participación de la Guardia Civil tendría características especiales. El secretario informó que serían alrededor de 350 oficiales y explicó que se mostrarían nuevos recursos de la institución, entre ellos armamento autorizado para unidades especializadas y equipos blindados destinados a fortalecer la capacidad policial ante situaciones de mayor riesgo.

La aparición de esos recursos en avenida Madero permitió mostrar públicamente una de las vertientes que ha caracterizado la conducción reciente de la SSP: incrementar las herramientas disponibles para los policías que participan en operaciones complejas. Durante los últimos meses, la dependencia ha informado sobre incorporación de patrullas, vehículos tácticos, cámaras corporales, blindados, armamento y procesos de capacitación y profesionalización.

En enero, por ejemplo, la SSP anunció la incorporación de 60 nuevas patrullas y dos vehículos tácticos todo terreno, al tiempo que señaló que desde 2025 se habían sumado 226 unidades. Posteriormente informó sobre equipamiento adicional y sobre el fortalecimiento de las capacidades de protección y reacción de la Guardia Civil.

La modernización alcanzó también al armamento de unidades especializadas. En septiembre, la dependencia dio a conocer que había obtenido autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para incorporar armas de mayores capacidades destinadas exclusivamente a personal seleccionado, capacitado y certificado. De acuerdo con la SSP, el objetivo es proporcionar mejores herramientas a los elementos que enfrentan operaciones de alto riesgo y organizaciones criminales con considerable capacidad de fuego.

Profesionalización además de equipamiento

La transformación que la dependencia busca proyectar no se limita a vehículos y equipo. Bajo la conducción de Cruz Medina también se han realizado procesos internos orientados a la selección y profesionalización de mandos. Uno de ellos reunió a 847 policías interesados en ocupar posiciones de responsabilidad, de los cuales 26 fueron seleccionados después de evaluaciones físicas, teóricas y psicométricas realizadas con participación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Ese proceso, junto con la creación del GOE, permite observar dos vertientes simultáneas dentro de la estrategia institucional: fortalecer materialmente a la Guardia Civil y elevar los criterios utilizados para seleccionar a quienes ocupan posiciones de mando o ingresan a agrupamientos especializados. La apuesta expresada por la SSP combina presencia territorial, inteligencia, capacitación, tecnología y coordinación con instituciones federales y municipales.

Cruz Medina llegó a la Secretaría de Seguridad Pública en noviembre de 2025 con una trayectoria desarrollada principalmente en ámbitos policiales, de investigación e inteligencia. Antes de encabezar la dependencia había ocupado responsabilidades en áreas de investigación especializada de la propia SSP y desempeñado funciones en instituciones como la Policía Federal, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Baja California, además de contar con preparación relacionada con inteligencia táctica y operaciones policiales.

El reconocimiento después de mostrar músculo

Precisamente por eso resultó significativo el mensaje publicado por el secretario después del desfile. Tras una jornada dominada visualmente por uniformes tácticos, vehículos blindados, armas y formaciones policiales, Cruz Medina desplazó el protagonismo hacia los integrantes de la corporación y destacó el factor humano detrás de las nuevas capacidades.

“Mi respeto y felicitación a cada elemento que hoy representó con orgullo el uniforme que porta. ¡Gracias por servir y poner en alto a nuestra Guardia Civil!”, expresó. La publicación reforzó una idea que la SSP ha tratado de asociar con el proceso de fortalecimiento institucional: el equipamiento amplía las capacidades de una corporación, pero son los policías quienes deben convertirlas diariamente en trabajo operativo.

El secretario publicó además un mensaje por el aniversario del nacimiento de Morelos, a quien recordó como una figura fundamental de la historia nacional vinculada con la defensa de la libertad, la justicia y la soberanía. Cruz Medina relacionó esa memoria histórica con el concepto de servicio público al señalar que el legado del insurgente recuerda que servir a México requiere “compromiso, convicción y amor por nuestra tierra”.

El desfile del 30 de septiembre dejó, no obstante, una fotografía difícil de ignorar: 350 integrantes de una Guardia Civil que busca mostrarse más equipada y especializada avanzando por el corazón de Morelia, con el GOE como una de las principales novedades y con Cruz Medina al frente de una SSP que ha colocado el fortalecimiento operativo entre sus prioridades.

Al concluir la ceremonia, el propio secretario eligió cerrar la jornada reconociendo a quienes marcharon bajo su mando. Después de mostrar vehículos, equipamiento y nuevas capacidades ante miles de asistentes, su mensaje regresó al elemento esencial de cualquier corporación policial: las mujeres y hombres que portan el uniforme y que, terminado el desfile, vuelven a las calles para cumplir con sus responsabilidades de seguridad pública.