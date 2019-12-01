Incendio de vehículo en avenida Universidad, en Querétaro capital

Incendio de vehículo en avenida Universidad, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 10:34:27
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Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre 2026.- Por la madrugada, servicios de emergencias atendieron el incendio de un vehículo, el cual se encontraba al interior de un predio a la altura de la calle Gutiérrez Nájera.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el fuego, por lo que, rápidamente al lugar, se movilizaron Bomberos de Querétaro, así como analistas de Protección Civil.

Una vez en el lugar, los rescatistas sofocaron el incendio, desconociéndose la causa que inició el fuego, el cual dejó importantes daños al vehículo.

La zona fue abanderada por las autoridades, quienes acudieron al lugar a tomar conocimiento del incendio.

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