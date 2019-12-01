Detienen a “El Niño” por violación agravada cometida en el Estado de México

Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre 2026.- Como parte de las acciones de Sinergia, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), cumplimentó una orden de aprehensión en colaboración con autoridades del Estado de México, en contra de Roberto Carlos “N”, alias “El Niño”, requerido por el delito de violación agravada.

Derivado de la solicitud de colaboración y de los actos de investigación realizados para su localización, elementos de la PID ubicaron a la persona requerida en la zona de Centro Sur, municipio de Querétaro, donde cumplimentaron el mandamiento judicial vigente emitido en el Estado de México.

Al momento de su detención, Roberto Carlos “N” fue informado del mandamiento judicial en su contra y se le hicieron saber sus derechos como persona detenida. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de esta Fiscalía para realizar los trámites de colaboración correspondientes.

Una vez concluidos los trámites de colaboración, Roberto Carlos “N” fue entregado a las autoridades del Estado de México para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y continuar con el proceso penal.