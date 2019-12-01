Michoacán: Morón y PT preparan respaldo a Torres Piña; acuerdo se concretaría esta semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 23:28:18

*El senador con licencia y la dirigencia petista estarían por cerrar filas con el coordinador estatal de la 4T, después de semanas de diferencias por el resultado del proceso interno en Michoacán.

Morelia, Mich., a 30 de septiembre de 2026.— Raúl Morón Orozco y el Partido del Trabajo (PT) preparan su respaldo político a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Michoacán, en un acuerdo que podría concretarse públicamente esta misma semana, de acuerdo con información extraoficial conocida por este medio.

El entendimiento, que hasta el momento no ha sido anunciado oficialmente por las partes involucradas, supondría un giro en la disputa interna que se abrió después de que Morena designó a Torres Piña como responsable de encabezar los trabajos políticos de la Cuarta Transformación rumbo al proceso electoral de 2027.

De confirmarse, el acuerdo permitiría recomponer la relación entre los principales grupos del bloque oficialista en Michoacán y cerraría, al menos en esta etapa, la posibilidad de que Morón y el PT emprendieran una ruta electoral separada.

La eventual adhesión ocurre además después de que Morena hiciera públicos los resultados de las encuestas utilizadas para definir sus coordinaciones estatales. En el caso de Michoacán, la dirigencia nacional sostuvo que Torres Piña obtuvo el primer lugar y que las mediciones espejo coincidieron en el resultado.

De la inconformidad al acuerdo

El proceso posterior a la designación estuvo marcado por señales encontradas.

El mismo día en que Morena anunció a Torres Piña, Morón reconoció que su adversario interno había obtenido mejores resultados y descartó aparecer en la boleta de 2027 bajo las siglas de otro partido.

Días después, sin embargo, el senador con licencia aplazó su respaldo definitivo. Anunció que consultaría durante aproximadamente 15 días con la estructura política que lo acompañó durante el proceso y dejó pendiente una definición sobre su relación con Torres Piña.

La postura del PT fue todavía más distante.

Reginaldo Sandoval Flores, dirigente petista en Michoacán y coordinador de los diputados federales de ese partido, sostuvo que su fuerza política no reconocía todavía a Torres Piña como coordinador de todo el bloque y mantuvo a Morón como su propuesta política para la entidad. El PT llegó incluso a plantear la necesidad de una nueva medición antes de resolver si acompañaría a Morena rumbo a 2027.

Todavía el 28 de septiembre, Torres Piña y dirigentes del Partido Verde sostenían públicamente que el proceso interno ya había concluido, mientras el PT mantenía la postura de que faltaba una definición definitiva.

Se perfila cierre de filas

En ese contexto, el respaldo que preparan Morón y el PT representaría una distensión de la confrontación que durante las últimas semanas puso en duda la continuidad de la alianza política en Michoacán.

Según la información extraoficial conocida por este medio, las conversaciones habrían avanzado hacia un acuerdo para reconocer el liderazgo de Torres Piña y mantener la unidad del bloque rumbo al proceso electoral de 2027.

La definición podría hacerse pública esta misma semana.

El eventual acuerdo tendría además un componente político relevante: Morón conserva una estructura propia construida durante años en distintas regiones del estado, mientras que el PT cuenta con presencia territorial y representación política que Morena buscaría mantener dentro de su coalición electoral.

Por ahora, ni Morón ni la dirigencia petista han anunciado formalmente el respaldo.

La confirmación del acuerdo, así como los términos políticos bajo los cuales se alcanzaría, serán claves para conocer si el diferendo abierto tras la encuesta queda definitivamente superado y cómo se incorporarán el moronismo y el PT a la estructura encabezada por Torres Piña.

De concretarse el entendimiento esta semana, Morena habría conseguido cerrar una de las principales fracturas surgidas de su proceso interno en Michoacán y comenzaría una nueva etapa de integración de los distintos grupos que competirán bajo el proyecto de la Cuarta Transformación rumbo a 2027.