AMLO reaparece desde Palenque, hace balance de su gobierno y presenta nuevo libro sobre la historia de México

Palenque, Chiapas, a 30 de septiembre de 2026.- Desde su retiro en Palenque, Chiapas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente para compartir un mensaje en el que habló sobre su vida alejado de la actividad política, hizo un amplio recorrido por la historia de México y presentó detalles de su nuevo libro, dedicado a las principales transformaciones políticas del país.

A través de un mensaje grabado desde la Quinta La Chingada, López Obrador aseguró que se encuentra bien, tranquilo y satisfecho con la etapa que vive después de haber concluido su mandato presidencial. Señaló que, tras casi cinco décadas de participación política, considera que su ciclo está cerrado y que ahora dedica buena parte de su tiempo a escribir.

El exmandatario explicó que su propiedad en Palenque no es un rancho, sino una quinta de aproximadamente una hectárea y media que, dijo, heredó de sus padres. Desde ese lugar, afirmó que se encuentra contento y agradecido con la vida, la ciencia y lo que calificó como la suerte de poder vivir esta nueva etapa acompañado de sus seres queridos.

Durante el mensaje, López Obrador hizo un recuento de los procesos históricos que, desde su perspectiva, han marcado la transformación de la vida pública de México. Mencionó la Independencia, la Reforma, la Revolución Mexicana y la denominada Cuarta Transformación como los cuatro grandes movimientos que han modificado el rumbo político y social del país.

Al referirse a la Independencia, destacó las figuras de Miguel Hidalgo y José María Morelos, a quienes identificó como protagonistas fundamentales de la lucha contra el dominio español. Posteriormente, habló de Benito Juárez y de la Reforma liberal, particularmente de la separación entre la Iglesia y el Estado y la defensa de la soberanía nacional frente a la intervención francesa.

López Obrador también recordó la resistencia encabezada por Juárez durante el Segundo Imperio y destacó la postura que atribuyó al presidente estadunidense Abraham Lincoln frente a la intervención francesa y el gobierno de Maximiliano de Habsburgo.

En otro momento de su exposición, abordó la Revolución Mexicana y resaltó la figura de Francisco I. Madero, a quien describió como un impulsor de la democracia. También recordó a Venustiano Carranza y otros personajes relacionados con el movimiento revolucionario.

El expresidente sostuvo que la Revolución tuvo entre sus principales consecuencias la incorporación de derechos sociales a la Constitución de 1917, entre ellos el acceso de los campesinos a la tierra y derechos laborales como la jornada de ocho horas y mejores condiciones para los trabajadores.

Dentro de ese recuento, López Obrador dedicó especial atención al gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Destacó la distribución de tierras, la defensa de los trabajadores y la expropiación petrolera, además de considerar al expresidente como una de las figuras políticas más importantes del siglo XX.

Posteriormente, dirigió sus críticas hacia el periodo que denominó neoliberal, comprendido, según su explicación, entre el gobierno de Miguel de la Madrid y el de Enrique Peña Nieto. López Obrador sostuvo que durante esas administraciones se privatizaron empresas y bienes nacionales y se favoreció a determinados grupos empresariales.

También cuestionó el rescate bancario conocido como Fobaproa y afirmó que el costo de esa operación continúa representando una carga para las finanzas públicas. Sus señalamientos incluyeron críticas a los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Además, el exmandatario defendió las políticas económicas y sociales implementadas durante su administración. Aseguró que una de sus principales satisfacciones fue haber contribuido, según sus propias cifras, a que alrededor de 14.4 millones de mexicanos salieran de la pobreza.

López Obrador también destacó el incremento del salario mínimo registrado durante su gobierno y señaló que los programas sociales representaron una de las principales prioridades de su administración. Entre ellos mencionó la pensión para adultos mayores, los apoyos para personas con discapacidad, las becas para estudiantes, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

Asimismo, reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum dio continuidad a varios de estos programas y amplió algunos de ellos. Como ejemplo, mencionó la pensión para mujeres de entre 60 y 64 años y la ampliación de becas para estudiantes.

Otro de los puntos abordados fue la reducción de gastos relacionados con publicidad gubernamental. López Obrador afirmó que durante su administración disminuyeron los recursos destinados a ese concepto y sostuvo que el dinero fue dirigido a programas sociales y otras acciones de gobierno.

El exmandatario también habló extensamente sobre los medios de comunicación y las redes sociales. Consideró que las plataformas digitales permitieron romper lo que calificó como un cerco informativo que, desde su perspectiva, había predominado durante años en México.

Sin embargo, sostuvo que las redes sociales también han cambiado y advirtió sobre la circulación de información falsa, campañas digitales y contenidos que, afirmó, buscan influir en la opinión pública. En ese contexto, llamó a sus seguidores a mantener cautela frente a lo que consumen en internet.

En su mensaje, López Obrador defendió la idea del llamado “humanismo mexicano”, concepto que vinculó con la solidaridad, la vida comunitaria y los valores culturales del país. Señaló que la familia representa una institución fundamental y atribuyó parte de la cohesión social mexicana a los vínculos familiares.

El expresidente comparó la situación social de México con la de Estados Unidos y sostuvo que el modelo de vida basado principalmente en lo material puede generar problemas sociales. Entre los temas que mencionó estuvieron el consumo de drogas, la desintegración familiar y el impacto del uso excesivo de internet.

Aseguró que México conserva valores culturales, morales y espirituales que, desde su perspectiva, han permitido enfrentar distintos momentos de crisis. Como ejemplo, destacó la fortaleza de las familias mexicanas y las tradiciones heredadas de las civilizaciones originarias.

Durante su exposición, también habló sobre la riqueza histórica y cultural de México. Recordó a la civilización olmeca como una de las culturas más antiguas desarrolladas en territorio nacional y destacó los conocimientos científicos, arquitectónicos y artísticos alcanzados por los pueblos originarios.

Mencionó además las culturas maya, zapoteca, mexica y otras civilizaciones mesoamericanas, al tiempo que rechazó la idea de que los pueblos originarios carecieran de desarrollo antes de la llegada de los europeos.

López Obrador sostuvo que esa herencia cultural forma parte de lo que denomina la “grandeza” de México y afirmó que la identidad nacional se encuentra estrechamente vinculada con la historia de sus pueblos originarios.

Recordó que en el más reciente censo se incrementó el número de personas que se reconocen como indígenas y cuestionó las expresiones racistas utilizadas históricamente contra quienes pertenecen a estos pueblos.

El mensaje también sirvió para anunciar formalmente su nuevo libro, titulado “Pueblo”, obra que, explicó, está integrada por diez capítulos y recorre más de 200 años de historia política mexicana.

Según detalló, el texto comienza con la Independencia y continúa con la confrontación entre liberales y conservadores, la Reforma, la intervención francesa, la invasión estadunidense, el porfiriato, el movimiento maderista y los principales personajes de la Revolución Mexicana.

Otros capítulos están dedicados al cardenismo, los gobiernos posteriores a la Revolución y el periodo que López Obrador denomina “neoporfirismo prianista”, en referencia a los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El último capítulo está dedicado a la Cuarta Transformación, movimiento político que López Obrador considera como la cuarta gran transformación de la vida pública del país.

El exmandatario señaló que entregó el original a la editorial Planeta y que la obra será puesta a la venta próximamente. También indicó que el libro está dedicado a Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una presidenta que ha dado continuidad al proceso iniciado durante su administración.

López Obrador insistió en que su retiro de la política es definitivo y explicó que tomó la decisión de apartarse para evitar convertirse en un dirigente que continuara interviniendo en las decisiones del gobierno. Afirmó que no busca ser cacique, caudillo, jefe máximo ni ejercer poder detrás del trono.

En la parte final de su mensaje, sostuvo que la felicidad no depende del dinero o del poder, sino de la tranquilidad personal, la conciencia y la relación con los demás.

Finalmente, López Obrador rechazó nuevamente versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto deterioro de su salud o su fallecimiento. Aseguró que continúa con su vida en Palenque, dedicado principalmente a escribir y a convivir con su familia.

Antes de despedirse, reiteró algunas de las frases que, dijo, representan los principios de su movimiento: que el pueblo puede salvar al pueblo, que con el pueblo todo y sin el pueblo nada, que por el bien de todos deben estar primero los pobres y que los servidores públicos deben actuar con honradez.

Con ese mensaje, el expresidente cerró su intervención desde Palenque, reiterando que se encuentra alejado de la actividad política cotidiana, pero mantiene su participación pública mediante la escritura y el análisis de la historia y de la transformación política de México.