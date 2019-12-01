Alumno de primero de secundaria, hiere con arma blanca a cuatro personas en la secundaria Esperanza Cabrera de la capital queretana

Alumno de primero de secundaria, hiere con arma blanca a cuatro personas en la secundaria Esperanza Cabrera de la capital queretana
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 19:49:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 30 de septiembre de 2026.- Un menor de aproximadamente 13 años de edad, lesionó con arma blanca, a cuatro personas, entre ellas alumnos, de la Escuela Secundaria Esperanza Cabrera, ubicada en la colonia Paseos de San Miguel.

Presuntamente, el menor, previamente, había anunciado que iba a realizar la agresión, sin embargo, no le creyeron, por lo que no se realizó alguna protocolo en la secundaria, ubicada en la zona norte de la capital queretana.

De acuerdo a testigos, el menor se fue en contra de la prefecta, con quien tenía problemas previos, sin embargo, entre alumnos y maestros, lo detuvieron, no obstante la alcanzó a lesionar, así como a otras tres personas.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó la agresión, por lo que, rápidamente, al lugar, se movilizaron los rescatistas para brindar los primeros auxilios.

Analistas de Protección Civil, así como paramédicos del CRUM, son quienes arribaron al lugar, en donde se auxiliaron a cuatro personas, de las cuales, dos se reportan graves.

Policías municipales y de la Policía Estatal, acudieron a tomar conocimiento y a poner a disposición al menor, con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en donde se determinará su situación jurídica.

Más información de la categoria
Detienen a trabajador del PRI tras ser sorprendido con 21 mil 700 pesos en efectivo
Alumno de primero de secundaria, hiere con arma blanca a cuatro personas en la secundaria Esperanza Cabrera de la capital queretana
Hombre pierde la vida por impactos de arma de fuego en Uruapan, Michoacán
Ejército evacua a 84 personas por inundaciones en Lázaro Cárdenas tras lluvias
Más información de la categoria
Alumno de primero de secundaria, hiere con arma blanca a cuatro personas en la secundaria Esperanza Cabrera de la capital queretana
Kahwagi: Poder, política y el millonario negocio de verificar
El rugir de una nueva SSP estremece el corazón de Michoacán: Guardia Civil demuestra fortaleza en el desfile más emblemático de la entidad
Morena, Verde Ecologista y PT fijan postura rumbo a las elecciones de 2026-2027; omiten hablar de inseguridad