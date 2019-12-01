Intentan asaltar a conductor michoacano sobre la Salvatierra-Celaya

Intentan asaltar a conductor michoacano sobre la Salvatierra-Celaya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 10:46:23
Celaya, Guanajuato, a 27 de febrero 2026.- El conductor de un vehículo fue víctima de un intento de asalto sobre la carretera Salvatierra-Celaya a la entre las comunidades de ojo seco y el Sauz.

Fue la mañana de este viernes que reportaron sobre el suceso en la salida a Salvatierra.

Elementos policiacos se desplazaron sobre la avenida Lázaro cárdenas a la altura de Rancho Seco donde encontraron un tractocamión con una perforación producida por arma de fuego. 

Versiones extraoficiales mencionan que el conductor originario de Michoacán que transportaba verduras iba sobre dicha carretera cerca del mercado de abastos cuando repentinamente sujetos armados a bordo de un vehículo comenzaron a dispararle, lo que derivó a que la víctima huyera y se detuviera hasta la entrada de la cabecera municipal.

Aunque el conductor resultó ileso pero con gran susto, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

