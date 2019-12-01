Inteligencia militar con la mira en policías y funcionarios de Tingambato, Michoacán, tras captura de expolicía que dirigía célula de secuestradores y asesinos

Tingambato, Mich., a 24 de agosto de 2025.- Los órganos de Inteligencia militar mexicanos tienen en la mira a funcionarios y policías del municipio de Tingambato, luego de la reciente detención de un grupo de secuestradores y asesinos liderados por un sujeto que fungió como agente de la Policía Municipal, quien a su vez operaba para un grupo del crimen organizado.

El pasado 21 de agosto, un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la Guardia Nacional (GN) y la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) permitió desarticular a una célula criminal dedicada al secuestro y la extorsión, cuyo líder resultó ser Olivio R., ex policía municipal de Tingambato, señalado como operador de la organización delictiva Pueblos Unidos.

La investigación inició tras el secuestro de Javier Martínez, agricultor del municipio de Tacámbaro, ocurrido el 12 de agosto. A pesar de que la familia entregó dos millones de pesos y un vehículo como pago de rescate, la víctima fue hallada sin vida ese mismo día en Tingambato.

Posteriormente, los delincuentes continuaron extorsionando a los deudos bajo amenazas de asesinar a otro integrante de la familia.

El expolia municipal y un cómplice fueron detenidos en un fraccionamiento de Morelia cuando pretendían cobrar el dinero de la extorsión a la familia. Otro sujeto fue detenido también en la capital en una segunda acción.

El ex elemento de la Policía Municipal de Tingambato, es acusado de aprovechar su cargo para coordinar secuestros y brindar protección a integrantes de Pueblos Unidos, un grupo ligado a los Caballeros Templarios que operan en esa región bajo las órdenes de "El Seco" y "La Gorda".

Ahora, las autoridades de inteligencia militar tienen en la mira a funcionarios y policías de Tingambato, por su presunta colusión con el crimen organizado, lo que explicaría la persistente operación de grupos armados y crímenes violentos en el municipio.