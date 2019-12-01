Inseguridad afecta a negocios en México; extorsión y robos están entre los principales delitos

Inseguridad afecta a negocios en México; extorsión y robos están entre los principales delitos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 22:30:47
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Ciudad de México, 11 de noviembre de 2026.-  La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los negocios en México, pues además de afectar sus actividades, también representa pérdidas económicas para miles de comerciantes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2025 alrededor de 1.4 millones de negocios fueron víctimas de algún delito, mientras que en el país se registraron cerca de tres millones de casos.

Entre los problemas más frecuentes se encuentran la extorsión, los robos de mercancía y dinero, así como los fraudes. La encuesta señala que se registraron aproximadamente 787 mil casos de extorsión, de los cuales la mayoría ocurrió por teléfono.

La delincuencia también representó un gasto importante para los comerciantes. Entre las pérdidas económicas y el dinero destinado a proteger sus negocios, la cifra llegó a 115 mil 100 millones de pesos.

Además, el INEGI encontró que 91.8% de los delitos no fue denunciado o no dio lugar a una investigación, lo que significa que la mayoría de estos casos no llegó a las autoridades.

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