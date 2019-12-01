Lanzan explosivos con drones durante operativo de seguridad en la sierra de Chihuahua

Guadalupe y Calvo, Chihuahua, a 11 de noviembre de 2026.- El uso de drones para arrojar artefactos explosivos encendió las alertas de seguridad en la región serrana de Chihuahua, luego de que elementos de las Bases de Operación Interinstitucionales (BOI) reportaran una agresión en la comunidad de Nabogame, perteneciente al municipio de Guadalupe y Calvo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al menos siete artefactos explosivos fueron lanzados desde aeronaves no tripuladas durante un operativo desplegado desde el domingo, en respuesta a reportes de enfrentamientos armados entre grupos delictivos y situaciones de desplazamiento forzado en la zona.

Las autoridades precisaron que las explosiones ocurrieron en un área despoblada, lejos de la ubicación de los elementos de seguridad. Entre las posibles hipótesis se encuentra que los artefactos estuvieran dirigidos contra una organización criminal rival o que buscaran impedir el avance de las corporaciones. Posteriormente, también se reportaron detonaciones de armas de fuego provenientes de los cerros.

Ante estos acontecimientos, las corporaciones solicitaron refuerzos para ampliar la presencia de seguridad y realizar recorridos de búsqueda que permitan identificar y localizar a los responsables. En el despliegue participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Estatal de Investigación y personal de Servicios Periciales.

Como parte de las acciones en la región, el lunes un grupo de 14 habitantes de Nabogame salió de la comunidad rumbo a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, con acompañamiento de autoridades estatales y federales.

Asimismo, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron un arsenal compuesto por 28 armas largas, 21 cortas, 209 cargadores y tres mil 915 cartuchos útiles, además de un vehículo con blindaje artesanal. Durante los recorridos también localizaron e inhabilitaron un campamento y decomisaron equipo táctico.