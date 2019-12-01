Asesinan a balazos a Eduardo Valdovinos Padilla, aspirante a coordinar la 4T en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 20:51:37

*El empresario fue atacado durante una reunión relacionada con una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires; autoridades investigan las circunstancias del homicidio.

Lázaro Cárdenas, Mich., a 11 de noviembre de 2026.— El empresario Eduardo Valdovinos Padilla, identificado como aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación (4T) en el municipio de Lázaro Cárdenas, fue asesinado a balazos este miércoles durante un evento realizado en la tenencia de Buenos Aires, de acuerdo con los primeros reportes.

Según información preliminar, la agresión ocurrió en el marco de las actividades relacionadas con una cabalgata en honor a San Martín de Tours, celebración que congregó a participantes y asistentes en dicha localidad.

Tras el ataque armado, Valdovinos Padilla habría quedado a bordo de una camioneta Mercedes Benz color negro.

El homicidio provocó consternación entre familiares, amigos y simpatizantes del empresario, quien había sido mencionado como uno de los aspirantes a encabezar los trabajos de organización de Morena y la 4T en este municipio de la Costa michoacana.

A través de mensajes difundidos tras conocerse la noticia, personas cercanas al proyecto político de Valdovinos Padilla expresaron su pesar por lo ocurrido y exigieron que el crimen no quede impune.

Al lugar acudieron elementos de las corporaciones policiales, quienes acordonaron y resguardaron la zona para permitir las diligencias correspondientes por parte del personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Las autoridades ministeriales deberán esclarecer la mecánica de la agresión, establecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas ni se ha establecido si el asesinato guarda relación con las aspiraciones políticas de la víctima.

El crimen ha generado preocupación entre habitantes y simpatizantes del empresario, mientras se espera que las autoridades proporcionen información oficial sobre los avances de las investigaciones.