Privan de la vida a un hombre en la colonia San Juanico de Celaya, Guanajuato

Privan de la vida a un hombre en la colonia San Juanico de Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 22:09:33
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Celaya, Guanajuato, a 11 de noviembre de 2026.- Atrás de una camioneta gris y a un costado de la banqueta en la colonia San Juanico un hombre quedó sin vida tras ser atacado a balazos.

Tras escucharse alrededor de cuatro disparos producidos por arma de fuego vecinos de la zona observaron a la víctima tirada en la vía pública sobre la avenida Casuarinas entre las calles Coral y avenida El Sauz.

Lugar al que llegaron elementos municipales y socorristas de protección Civil, quienes al valorar al masculino de identidad desconocida, confirmaron que ya no tenían signos vitales.

Sobre lo ocurrido, solo refieren que se escucharon cerca de cuatro disparos y el motor de motocicleta alejarse a toda velocidad de la escena. 

Lugar que fue delimitado con la cinta amarilla, por lo que la Fiscalía Regional se encargó de procesar el sitio dando inicio a la carpeta de investigación. 

El cuerpo fue llevado al Semefo, una vez que concluyó el trabajo de campo por parte de Agentes de Investigación Criminal y Peritos.

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