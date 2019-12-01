Atentan contra alcalde de Contepec, Michoacán: Ya había denunciado dos ataques anteriores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 18:58:28

Contepec, Mich., a 11 de noviembre de 2026. — La violencia vuelve a sacudir el corazón del Oriente michoacano. El presidente municipal de Contepec, Eduardo “Lalo” Martínez Guzmán, sobrevivió a una agresión armada registrada la mañana de este miércoles, cuando presuntamente fue interceptado por sujetos armados en las inmediaciones de las comunidades de Cereo y Agua Caliente.

De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, dos individuos a bordo de una motocicleta habrían abierto fuego contra el alcalde, realizando presuntamente cinco disparos. El personal de seguridad que lo acompañaba respondió a la agresión, mientras los atacantes lograron escapar.

El presidente municipal salió con vida de un ataque que pudo terminar en tragedia.

No sería la primera vez

Lo que vuelve todavía más inquietante este episodio es un antecedente que podría resultar clave: en enero de 2025, el propio Eduardo Martínez Guzmán declaró públicamente que ya había sido víctima de dos atentados anteriores.

En aquellas declaraciones, el alcalde también habló de fuertes confrontaciones políticas y acusaciones contra personajes vinculados con administraciones municipales anteriores.

Ahora, tras una nueva agresión armada, surge una pregunta inevitable: ¿Quién querría atentar contra la vida del presidente municipal?

Hasta el momento, ninguna autoridad ha identificado públicamente a los responsables ni ha establecido una relación entre este ataque y los conflictos anteriores.

El atentado ocurre en un municipio que ya había enfrentado episodios de violencia de alto impacto.

Apenas en febrero de este mismo año se registró un enfrentamiento armado que comenzó en Epitacio Huerta y se extendió hasta Tepuxtepec, en Contepec, dejando como saldo reportado dos presuntos agresores muertos, tres policías lesionados y vehículos incendiados.

La región ha sido escenario de operativos de seguridad y reportes sobre actividades de organizaciones criminales. Sin embargo, no existe información confirmada que vincule a alguno de estos grupos con el ataque contra el alcalde.

Tras la agresión, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las diligencias correspondientes. Los primeros informes señalan que una camioneta presentó impactos de bala y que se abrió una investigación por tentativa de homicidio.

El alcalde fue reportado estable y sin lesiones, bajo resguardo de las autoridades.