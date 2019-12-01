Reportan un policía muerto y varios heridos en ataque a base de seguridad en Tepalcatepec, en medio de operativo contra “El Abuelo” Farías, el mayor capo de Michoacán en la mira de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 21:43:38

Tepalcatepec, Mich., a 11 de noviembre de 2026.— Un ataque armado contra un puesto de seguridad de la Policía Municipal dejó un agente muerto y dos personas lesionadas en la localidad de El Toril, en Tepalcatepec, municipio considerado uno de los principales bastiones históricos de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, uno de los últimos dirigentes de Cárteles Unidos que permanecen prófugos y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares.

La agresión ocurrió este miércoles, cuando sujetos armados que viajaban en tres vehículos llegaron hasta la posición policial y dispararon contra los uniformados, de acuerdo con información preliminar.

El saldo inicial fue de un policía municipal fallecido y dos personas heridas, quienes se presume también son municipales, sin que hasta el momento se haya precisado su estado de salud ni si se trata de elementos de seguridad o civiles que se encontraban en el lugar.

Tras el ataque también comenzaron a circular reportes sobre bloqueos carreteros y vehículos incendiados en los accesos a Tepalcatepec.

Previamente, un fuerte operativo militar fue reportado en Tepalcatepec, e incluso se rumoró que un casa de seguridad del Abuelo Farías estaba rodeada.

La violencia registrada este miércoles ocurre en un momento particularmente relevante para las organizaciones criminales que operan en Tierra Caliente, luego de que durante 2026 fueran detenidos o abatidos varios de los principales operadores de Cárteles Unidos buscados por el gobierno estadounidense.

El Abuelo y El Gordo, los últimos de una lista de cinco

El 14 de agosto de 2025, Estados Unidos anunció recompensas por un total de 26 millones de dólares contra cinco dirigentes vinculados con Cárteles Unidos, una alianza criminal con presencia en distintas regiones de Michoacán.

La mayor recompensa, de 10 millones de dólares, corresponde a Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, identificado como dirigente del Cártel de Tepalcatepec.

Otros cinco millones fueron ofrecidos por Nicolás Sierra Santana, El Gordo, señalado como dirigente de Los Viagras, organización que ha mantenido vínculos con Cárteles Unidos.

Ambos continúan sin una detención públicamente confirmada y concentran 15 millones de dólares en recompensas.

Farías Álvarez adquirió notoriedad durante el surgimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán, que enfrentaron a Los Caballeros Templarios. Posteriormente, las autoridades estadounidenses lo identificaron como dirigente de una organización dedicada al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Por su parte, Sierra Santana es considerado uno de los principales dirigentes históricos de Los Viagras, grupo criminal vinculado con delitos como narcotráfico y extorsión.

La permanencia de ambos en libertad contrasta con la caída de otros tres integrantes de la lista estadounidense durante los últimos meses.

Tres objetivos menos en menos de dos meses

El 1 de agosto de 2026 fue detenido Alfonso Fernández Magallón, conocido como El Poncho o La Quiringua, dirigente del Cártel de Los Reyes, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses lo relacionaban con operaciones de narcotráfico y con el reclutamiento de personas con experiencia militar para fortalecer a su organización frente a grupos rivales.

Posteriormente, el 30 de agosto, Luis Enrique Barragán Chávez, El R5 o El Wicho, murió durante un enfrentamiento con elementos militares. El gobierno estadounidense había ofrecido tres millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.

El tercer caso ocurrió el 23 de septiembre, cuando fue detenido Edgar Orozco Cabadas, El Kamoni, identificado como operador del Cártel de Tepalcatepec y colaborador cercano de El Abuelo. Por él también existía una recompensa de tres millones de dólares.

De esta manera, en menos de dos meses, tres de los cinco objetivos incluidos en el anuncio estadounidense de agosto de 2025 dejaron de estar prófugos.

El Botox y La Sirena, otros operadores bajo la mira estadounidense

A estas acciones se suma la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, ocurrida el 22 de enero de 2026.

Identificado como dirigente de Los Blancos de Troya y vinculado con Los Viagras, El Botox fue señalado por autoridades de Michoacán como uno de los principales responsables de extorsiones contra productores de limón en la región de Apatzingán.

Tras su captura, el gobierno estatal informó que Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por él, aunque no se ha corroborado de manera independiente el anuncio original estadounidense.

Otro nombre que permanece bajo medidas del gobierno de Washington es Heladio Cisneros Flores, La Sirena, identificado como integrante de Los Viagras.

El 14 de agosto de 2025 fue incluido en las sanciones financieras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aunque no existe una recompensa monetaria por su captura que haya podido confirmarse públicamente.

Su caso es distinto al de los cinco dirigentes de Cárteles Unidos, pues las sanciones financieras buscan restringir sus operaciones económicas y bloquear bienes sujetos a jurisdicción estadounidense.

Tepalcatepec, escenario de una disputa que continúa

El ataque de este miércoles contra la Policía Municipal y el reporte del operativo militar contra “El Abuelo” vuelve a colocar a Tepalcatepec en el centro de la violencia de Tierra Caliente.

El municipio ha sido escenario de enfrentamientos entre organizaciones criminales que buscan mantener o ampliar su presencia territorial, particularmente en el contexto de la rivalidad entre el CJNG y grupos vinculados con Cárteles Unidos.

Aunque la detención y muerte de varios dirigentes han modificado la estructura de estas organizaciones, los acontecimientos recientes muestran que la violencia no ha desaparecido de las comunidades donde mantienen presencia.

En este escenario, El Abuelo y El Gordo permanecen como los dos últimos objetivos prófugos de aquella lista de cinco dirigentes por los que Estados Unidos ofreció 26 millones de dólares.

Sin embargo, las autoridades todavía deberán determinar si el ataque contra el puesto policial de El Toril tiene alguna relación con las disputas entre organizaciones criminales o responde a otras circunstancias.