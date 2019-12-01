Popocatépetl mantiene actividad y reportan caída de ceniza en cinco municipios del Edomex

Popocatépetl mantiene actividad y reportan caída de ceniza en cinco municipios del Edomex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 19:56:30
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Puebla, México, 11 de noviembre de 2026.- El volcán Popocatépetl registró 52 exhalaciones de baja intensidad durante las últimas horas, acompañadas de vapor de agua, gases y pequeñas cantidades de ceniza, de acuerdo con el reporte emitido este miércoles 11 de noviembre por las autoridades de Protección Civil.

Desde las primeras horas del día se pudo observar una nueva emisión de gases y ceniza desde las comunidades cercanas al volcán. Además, se reportó caída de material volcánico en los municipios de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Ozumba y Tlalmanalco, en el Estado de México.

El informe también señaló que el volcán acumuló un poco más de cuatro horas de vibraciones relacionadas con la salida de gases y material desde su interior.

De acuerdo con los modelos de las autoridades, las emisiones recientes podrían desplazarse principalmente hacia el este y noreste, por lo que se mantiene el seguimiento en zonas de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Pese a la actividad registrada, el Semáforo de Alerta Volcánica continúa en Amarillo Fase 2, por lo que se pide a la población mantenerse informada y evitar acercarse al cráter.

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