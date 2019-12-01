FGE Michoacán investiga asesinato del empresario Eduardo Valdovinos, aspirante a ser candidato de Morena en Lázaro Cárdenas; identifican a un agresor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 22:29:04

*La víctima, dedicada al sector de paquetería y señalada como aspirante a coordinar los trabajos de la 4T en el municipio, fue atacada a balazos mientras participaba en una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires.

Lázaro Cárdenas, Mich., a 11 de noviembre de 2026.— La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó el inicio de una carpeta de investigación por el homicidio del empresario Eduardo Valdovinos Padilla, ocurrido este miércoles durante una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas.

En un comunicado oficial, la institución identificó a la víctima como Eduardo “N”, empresario dedicado al sector de paquetería, quien fue agredido con disparos de arma de fuego mientras participaba en las actividades de la tradicional cabalgata realizada en dicha localidad.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, elementos de la Guardia Civil acudieron al sitio tras recibir el reporte de la agresión y localizaron al empresario sin vida a bordo de un vehículo.

Los uniformados procedieron a acordonar y resguardar el área para permitir la intervención de agentes de la Policía de Investigación y especialistas de Servicios Periciales, quienes iniciaron el procesamiento de la escena y la recolección de indicios.

Uno de los datos relevantes dados a conocer por la Fiscalía es que, a partir de las primeras entrevistas realizadas, se estableció la posible participación de una persona como probable responsable del homicidio. Sin embargo, la dependencia no precisó su identidad ni informó sobre alguna detención relacionada con el caso.

Eduardo Valdovinos Padilla había sido mencionado como aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación (4T) en Lázaro Cárdenas, por lo que su asesinato generó consternación entre familiares, amigos y personas cercanas a su proyecto político.

La agresión ocurrió durante una cabalgata en honor a San Martín de Tours, celebración tradicional de la tenencia de Buenos Aires.

La Fiscalía estatal señaló que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en que se cometió el crimen, determinar el móvil e identificar a quien o quienes resulten responsables, con apego al debido proceso.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente si el homicidio estuvo relacionado con las actividades empresariales, políticas o personales de la víctima.

El caso permanece bajo investigación ministerial, mientras se esperan nuevos avances oficiales que permitan esclarecer este hecho violento ocurrido en la Costa michoacana.