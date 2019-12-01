Inician cursos de capacitación en penales de Michoacán 

Inician cursos de capacitación en penales de Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 14:20:50
Morelia, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- Derivado de un convenio de colaboración entre la Coordinación del Sistema Penitenciario y la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Senado de la República, arrancó en el penal David Franco Rodríguez, un  curso de capacitación para personal administrativo,  Seguridad y Vigilancia y personas privadas de la libertad, que se llevará a los 11 Centros Penitenciarios del estado. 

El acuerdo firmado por el coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García y la Senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, se expondrá durante un mes por penal, por personal capacitado, con el objetivo principal de coadyuvar en la mejora de servicios del Sistema Penitenciario para impactar en sus recursos humanos y garantizar una reinserción social efectiva a las personas privadas de la libertad.

Mejorar las competencias y habilidades del personal para que desempeñe sus funciones de manera eficiente y apegada a los principios de legalidad para garantizar un trato digno a las y los internos.

Las actividades que se desarrollarán en tres módulos contemplan  conocimientos sobre: población LGTBTTTIQ, originaria, afromexicana y actividades culturales; Derechos Humanos y libertades, dignidad humana, Reglas Mandela y Bangkok, así como  grupos en condición de vulnerabilidad.

