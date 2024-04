Inicia la CEDH Michoacán queja por brutalidad policial de Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 9 de abril del 2024. Luego de la denuncia publicada en redes sociales, en dónde un hombre narra que fue víctima de abuso y tortura por parte de la Policía de Uruapan, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Michoacán inició queja de oficio.

La autoridad señalada como responsable son elementos de la policía municipal de Uruapan, por violación al derecho a la integridad consistente en abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, así como tortura.

De acuerdo con el relato de la víctima: “Quiero reportar que fui objeto de abusos de autoridad y violencia extrema por parte de unos elementos de la Policía municipal. Hoy, en camino Viejo a Tejerías, alrededor de las 5:00 pm, me quitaron mi camioneta porque según ellos venía ebrio y ni alcohol había probado.

Me quitaron mi camioneta y me subieron a la patrulla con una ‘amabilidad’ que olvídate. Ahí estaba mi esposa presente, pero cuadras más adelante me amarraron a la banca de la patrulla y una mujer oficial empezó a patearme en la cara.

Llegando ‘al borracha’ me amarraron un lazo o algo similar en el cuello y me tiraron en el suelo y el disque comandante que estaba ahí comenzó a patearme a más no poder, disque porque yo ‘me sentía muy verga´ fueron sus palabras”.