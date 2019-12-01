Ingeniero es privado de su libertad afuera de una secundaria en Nuevo León

Montemorelos, Nuevo León, a 20 de agosto de 2025.- A las afueras de la secundaria Antonio de la Garza García, en la colonia Zambrano de Montemorelos, Nuevo León, fue secuestrado un ingeniero, identificado como René López.

Una testigo afirma que, este hecho ocurrió alrededor de las 11:15 horas, afuera de la secundaria referida, la cual se encuentra en la calle Rayón, e indican que la víctima llegó al lugar a bordo de una camioneta de la marca Kia Sportage blanca, modelo 2018 y placas de Sinaloa, pocos instantes después, asegura que un automóvil, color blanco llegó al lugar, acto seguido un hombre joven descendió de la unidad, para así forcejear con el ingeniero, obligándolo a subir al su vehículo, para así, emprender la huida del sitio.

La testigo indicó que por orden de la Secretaria de Educación, fue que se comunicó con el ingeniero, esto para que pudiera revisar las medidas de una cancha que se encuentra dentro de la secundaria, indicando que el ingeniero trabaja para la empresa Aura, motivo por el cual, el ingeniero acudió a la cita, donde fue secuestrado.

Luego del reporte, elementos de la Secretaría Pública de Montemorelos, junto con la Agencia Estatal de Investigaciones, acudieron al lugar, para poder comenzar a realizar las indagatorias necesarias, así como asegurar la camioneta de la víctima.

Se reporta que hasta el momento no se sabe nada del paradero del ingeniero, aunque las autoridades aseguran que están trabajando para poder dar con él y con los malhechores, para deslindar responsabilidades.