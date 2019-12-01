Informa la Secretaría de Marina sobre acciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 14:08:24

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- 12 de diciembre de 2025.- Autoridades de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, ha llevado a cabo varias acciones en Michoacán en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Sobre el particular se informó que se logró la Recuperación de Vehículo Robado, Durante un recorrido de vigilancia, se localizó un vehículo robado en la carretera La Mira-Arteaga, que fue asegurado y entregado a la Fiscalía General del Estado.

Así mismo En Maruata, se confiscó una bolsa con hierba similar a la marihuana, arrojada por un individuo que huyó al ver al personal naval; en Zinapécuaro, en colaboración con la Fiscalía General de la República, se apoyó en un cateo donde se aseguraron cinco teléfonos celulares.

Las acciones continúan de parte de los marinos en diferentes partes del estado de Michoacán.