Infonavit llamó a las personas con crédito hipotecario vigente a hacer válida su cobertura de Seguro de Daños tras fuertes lluvias registradas en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) llamó a las personas que tengan un crédito hipotecario vigente, cuyas casas hayan sido afectadas por las fuertes lluvias registradas en el estado de Querétaro, a hacer válida la cobertura del Seguro de Daños con la que cuenta su financiamiento.

Para hacer válido el seguro es necesario estar al corriente en los pagos a la fecha del siniestro. En caso contrario, se puede firmar un convenio para regularizarse. Además, deberán asistir de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas, a algunos de los Centros de Servicio INFONAVIT (CESI), ubicados en Avenida Adolfo López Mateos #30, colonia San Pablo, en la capital del estado y en Boulevard Miguel Hidalgo #229, interior L-4, colonia Centro, en San Juan del Río.

Es importante recordar que las y los acreditados afectados cuentan con dos años a partir de la fecha del incidente para dar aviso del daño.

Además de las afectaciones causadas por lluvias e inundaciones, el Seguro de Daños protege el patrimonio de los trabajadores ante sismos, ciclones, huracanes, vientos tempestuosos, caída de árboles, granizo o nieve, incendio, erupción volcánica, explosión o desplazamiento súbito de terreno.

Para mayor información las y los acreditados pueden llamar a Infonatel (800 008 3900) o ingresar a la página: https://bit.ly/SEGDAÑO