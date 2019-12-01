Infonavit llamó a las personas con crédito hipotecario vigente a hacer válida su cobertura de Seguro de Daños tras fuertes lluvias registradas en Querétaro

Infonavit llamó a las personas con crédito hipotecario vigente a hacer válida su cobertura de Seguro de Daños tras fuertes lluvias registradas en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 20:20:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.-  El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) llamó a las personas que tengan un crédito hipotecario vigente, cuyas casas hayan sido afectadas por las fuertes lluvias registradas en el estado de Querétaro, a hacer válida la cobertura del Seguro de Daños con la que cuenta su financiamiento. 

Para hacer válido el seguro es necesario estar al corriente en los pagos a la fecha del siniestro. En caso contrario, se puede firmar un convenio para regularizarse. Además, deberán asistir de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas, a algunos de los Centros de Servicio INFONAVIT (CESI), ubicados en Avenida Adolfo López Mateos #30, colonia San Pablo, en la capital del estado y en Boulevard Miguel Hidalgo #229, interior L-4, colonia Centro, en San Juan del Río.

Es importante recordar que las y los acreditados afectados cuentan con dos años a partir de la fecha del incidente para dar aviso del daño. 

Además de las afectaciones causadas por lluvias e inundaciones, el Seguro de Daños protege el patrimonio de los trabajadores ante sismos, ciclones, huracanes, vientos tempestuosos, caída de árboles, granizo o nieve, incendio, erupción volcánica, explosión o desplazamiento súbito de terreno. 
Para mayor información las y los acreditados pueden llamar a Infonatel (800 008 3900) o ingresar a la página: https://bit.ly/SEGDAÑO

Noventa Grados
Más información de la categoria
En un domicilio de Zamora, Michoacán ultiman a puñaladas a un hombre 
Infonavit llamó a las personas con crédito hipotecario vigente a hacer válida su cobertura de Seguro de Daños tras fuertes lluvias registradas en Querétaro
Suspenden vuelos en el AIQ por avería en avión 
Detenidos en altamar con 600 kilos de estupefacientes, vinculados a proceso en Guerrero
Más información de la categoria
Busca Torres Piña poner fin a los “moches” en la FGE de Michoacán 
Se espera incremente hasta un 45% de ventas de útiles escolares y otros sectores relacionados en Querétaro; indicó René Loya Poletti
Era de Michoacán y vendía coches, familia hallada en descomposición en Guadalajara, Jalisco; adultos y niños fueron asesinados
Ayuntamiento de Los Reyes impulsa la plantación de más de 80 mil árboles, Humberto Jiménez convoca a la población a participar
Comentarios