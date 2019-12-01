Incidencia delictiva en Querétaro capital disminuye 22% en época decembrina: SSC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 14:35:05

Querétaro, Querétaro, a 6 de enero 2026.- Durante la época decembrina, la incidencia delictiva en la capital del estado disminuyó un 22 por ciento, reconoció Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“De acuerdo a los reportes que nosotros tenemos y la evaluación que traemos cada año, traemos una disminución del 22 por ciento en la incidencia delictiva desde el 2022 que traemos esta métrica, además de las denuncias y reportes recabados en la línea de emergencia 9-1-1”.

Recordó que durante las fiestas decembrinas el personal a su cargo realizó alrededor de mil 250 operativos, además remitimos 283 personas a la Fiscalía General del Estado, más de mil 100 personas fueron enviadas a los juzgados cívicos y se aseguraron 56 vehículos recuperados con reporte de robo.

También, dijo, durante esta temporada de Guadalupe-Reyes, se aseguraron época 16 armas de fuego y se ejecutó una orden de aprehensión contra una persona que, al ser revisada, contaba con este mandato judicial y fue entregada a la Fiscalía General del Estado.

Respecto al operativo que se implementó ayer para cuidar a los Reyes Magos, Ferrusca Ortiz aseguró que hubo saldo blanco.

“Estuvimos presentes y concluimos el día de ayer (5 de enero) con los recorridos en mercados, tianguis, plazas y corredores comerciales; desde el 12 de diciembre hasta la madrugada de hoy concluyó este operativo que reportamos con saldo blanco y con una disminución de la incidencia delictiva”.

Recordó que esta presencial policial estuvo en centros comerciales, tianguis y mercados permitió que hubiera este saldo blanco en el que no se reportó ningún incidente vinculado por materia de seguridad en todos estos espacios.

Los delitos que mayormente se suelen cometer en esta temporada, dijo, están vinculados a robos a lugar cerrado, robo a transeúnte, robo de vehículo, robo a casa habitación y esa es la métrica que tenemos solo del periodo de Guadalupe-Reyes.

“Este despliegue operativo lo tuvimos en todo el municipio (que fue lo que nos encargó el presidente Felifer Macías Olvera) por lo que hoy estamos reportando saldo blanco gracias a la participación de mis compañeros de la Policía Municipal, de la Guardia Cívica y a los compañeros de Prevención del Delito”.