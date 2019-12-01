Incendio en corralón de Calzontzin desata intensa movilización de cuerpos de emergencia en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Mich., a 13 de noviembre de 2025.- Un incendio de consideración dentro del corralón ubicado en la comunidad de Calzontzin generó una amplia respuesta de bomberos y personal de Protección Civil de Uruapan, luego de que las llamas comenzaran a consumir varios vehículos resguardados en el sitio.

El siniestro fue reportado la noche de este jueves, cuando habitantes de la zona notaron una densa columna de humo oscuro que se elevaba sobre el área del corralón y que podía verse desde distintos puntos de la comunidad. De inmediato, solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

Al arribar, los bomberos confirmaron que varios automotores estaban envueltos en llamas, por lo que se iniciaron las maniobras de ataque directo al fuego para evitar que se extendiera a otras unidades o estructuras cercanas. Tras varios minutos de labores, el incendio fue finalmente controlado.

Aunque el siniestro no dejó personas lesionadas, sí provocó afectaciones materiales de consideración en los vehículos almacenados en el sitio. Hasta el momento, no se ha determinado el origen del fuego, por lo que las autoridades locales realizarán las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.