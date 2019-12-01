Incendio desata crisis nerviosas y movilización de socorristas en conjunto América

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 22:24:49

Celaya, Gto, a 03 de enero de 2026.- Un incendio que desató crisis nerviosas entre vecinos y provocó la inmediata movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche del sábado al interior del conjunto departamental América, en las inmediaciones del Tianguis de los Lunes, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas y generó la presencia de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal y personal de Fiscalización, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar la situación. Autoridades municipales precisaron que el siniestro no se originó dentro del Tianguis de Reyes ni afectó su operación, ya que ocurrió al interior del complejo habitacional.

El director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, explicó que el incendio fue consecuencia de una falla eléctrica: “Una enredadera que estaba sobre los cables, con el movimiento que tenían, generó un cortocircuito. Este se presentó hacia el interior del conjunto departamental, no fue en el tianguis”, señaló.

Añadió que la respuesta fue inmediata para salvaguardar a la población: “Tomamos medidas inmediatas con personal de Protección Civil, Bomberos, Policía y Fiscalización. La situación está controlada y no existe ningún riesgo para el Tianguis; continuaremos supervisando para mantener la seguridad del evento”, afirmó.

Por su parte, el coordinador operativo del SAMU, Daniel Arroyo, informó que “únicamente se atendieron tres personas por crisis nerviosa, sin lesiones de relevancia”.

En tanto, el subdirector de Fiscalización, Raúl Castañeda, indicó que se reforzarán las acciones preventivas en materia eléctrica: “La indicación es clara: en el tema de la luz no hay tolerancia. Se realizará un reacomodo y la Comisión Federal de Electricidad llevará a cabo trabajos para restablecer el servicio en el conjunto departamental”.

Las autoridades reiteraron que el Tianguis de Reyes continúa operando con normalidad y bajo vigilancia permanente.