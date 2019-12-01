Queda gravemente herido administrador de "Patrullando tu colonia" durante ataque armado en la colonia La Quinta de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 19:37:09

Uruapan, Michoacán, a 4 de enero de 2026.- Sujetos armados atacaron a tiros al administrador de la página informativa “Patrullando tu colonia”, quien resultó con heridas de gravedad, además de que un menor de edad también fue lesionado, en hechos ocurridos en la colonia La Quinta.

El ataque se registró la tarde de este domingo, cuando Antonio C. se encontraba sobre la calle Fray Juan de San Miguel y fue interceptado por individuos desconocidos que abrieron fuego en su contra para después huir del lugar.

Antonio C., identificado también como exintegrante de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal durante la administración pasada en Uruapan, quedó gravemente herido en el sitio. En el mismo incidente, un menor resultó lesionado, presuntamente por una bala perdida.

Ambas personas fueron trasladadas por medios propios a un hospital, donde se reporta que el administrador del portal informativo permanece en estado grave.

La zona fue asegurada por corporaciones policiacas, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las investigaciones correspondientes y realizó el levantamiento de indicios para esclarecer el móvil del atentado.

De manera preliminar, no se descarta que las denuncias sobre hechos de inseguridad difundidas en la página “Patrullando tu colonia” pudieran estar relacionadas con la agresión.