Auxilia la Marina a turista estadounidense con fractura a bordo de crucero en Michoacán

Lázaro Cárdenas , Michoacán, a 4 de enero de 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina pertenecientes a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Lázaro Cárdenas, brindaron apoyo para trasladar a una persona del crucero turístico Viking Sky, frente a costas de Michoacán.



Sobre el particular se informó que lo anterior, se llevó a cabo después de recibir una llamada que solicitaba apoyo para desembarcar a una paciente de 76 años de edad de nacionalidad estadounidense, quien presentaba fractura en el fémur de la pierna izquierda a consecuencia de una caída.

Por lo anterior, se ordenó el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender de la ENSAR Lázaro Cárdenas, con personal especializado y de Sanidad Naval a bordo, para salvaguardar la vida de la mujer.



Cuando arribaron al crucero turístico, personal de Sanidad Naval la trasladó a una ambulancia de Protección Civil, quien a su vez la transportó a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada.