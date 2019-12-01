Plan Paricutín irrumpe en Apatzingán, Michoacán: desmantelan palenque clandestino en plena colonia Lázaro Cárdenas

Plan Paricutín irrumpe en Apatzingán, Michoacán: desmantelan palenque clandestino en plena colonia Lázaro Cárdenas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 20:32:00
Apatzingán, Mich., a 4 de enero de 2026.- La ilegalidad volvió a quedar al descubierto en Apatzingán. Un palenque clandestino dedicado a las peleas de gallos fue detectado y desactivado por fuerzas estatales y federales como parte de los operativos del Plan Paricutín, una estrategia que busca cerrar el paso a actividades fuera de la ley.

El predio, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, era utilizado para la realización de estos eventos prohibidos, que además de representar un delito, suelen estar ligados a apuestas y otras conductas ilícitas. La acción fue encabezada por agentes de la SSP y la Guardia Nacional tras labores de vigilancia en la zona.

Al momento del operativo no se encontraban los responsables, por lo que las autoridades optaron por desalojar a los asistentes sin incidentes y establecer vigilancia preventiva.

La SSP advirtió que los palenques clandestinos están prohibidos en Michoacán y subrayó que continuarán los operativos para erradicar este tipo de prácticas.

