Afirma Donald Trump que su gobierno no descarta acciones militares contra Colombia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 22:16:17
Washington, Estados Unidos, a 4 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la noche del domingo que su gobierno no descarta la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia y sugirió que Cuba podría enfrentar un colapso si deja de recibir petróleo procedente de Venezuela.

Durante declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el mandatario —en su característico tono informal— pasó de criticar al gobierno venezolano a lanzar señalamientos contra el presidente colombiano, Gustavo Petro. En ese contexto, expresó: “Colombia está muy enferma también. Dirigida por un hombre muy enfermo a quien le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo estará haciendo por mucho más tiempo”.

Ante la pregunta directa de un reportero sobre la posibilidad de una intervención estadounidense, Trump respondió de forma escueta: “Me suena bien a mí”.

En otro momento, el presidente señaló que el endurecimiento de la presión de Washington sobre Venezuela también tendría efectos en Cuba. Aseguró que la isla depende en gran medida del petróleo venezolano y que ese suministro podría suspenderse. “Cuba ahora no tiene ingresos. Obtenían todos sus ingresos del petróleo venezolano, y no recibirán nada de eso”, afirmó.

Trump añadió que, a su juicio, el gobierno cubano se encuentra en una situación frágil. “Cuba parece como que está lista para caer. No sé si podrán aguantar y uno tiene a muchos grandes cubanoestadunidenses que estarán muy contentos por ello”, dijo.

Finalmente, recurrió a una metáfora del boxeo —deporte del que se ha declarado aficionado— para describir el momento que, según él, vive la isla: “Está por tumbarse, está sobre la lona… y Cuba parece que está por caerse”.

