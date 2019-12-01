Ultiman a individuo en comunidad de Morelia, Michoacán 

Ultiman a individuo en comunidad de Morelia, Michoacán 
Morelia, Michoacán, 4 de enero del 2025.-El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó en las inmediaciones de las vías del tren entre las comunidades de La Estancia y Santiago Undameo en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, estaba tirado el cuarto sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia  y Guardia Civil quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

